Курганские политики опубликовали фото с избирательных участков

Курганские политики опубликовали свои фото на избирательных участках, где проходит голосование по вопросу внесению поправок в Конституцию. В своём аккаунте снимок разместила депутат областной думы, заместитель директора Центра Илизарова Елена Воронович.

«Я сделала свой выбор. Выбор – это просто и сложно одновременно. Сегодня каждый из нас может выбрать ту страну, в которой будет жить сам и будут жить его дети», – написала депутат. Она добавила, что наиболее значимыми считает отражение тезиса о доступной медицинской помощи в Конституции.

«Время идёт, меняется всё вокруг. И наш основной закон должен отвечать реалиям сегодняшнего времени. Как работник сферы здравоохранения, скажу, что поправки в Конституцию очень важны, особенно сейчас. Каждый человек должен быть уверен, что независимо от его социального статуса, вероисповедания, возраста, благосостояния, он может рассчитывать на достойную качественную медицинскую помощь», – подчеркнула Елена Воронович.

В селе Красномыльском проголосовал другой депутат – первый зампредседателя Курганской областной Думы Владимир Хабаров. Он обратил внимание на то, что в помещениях для голосования соблюдаются все санитарные требования. «В этом голосовании важен каждый голос, высокая активность граждан свидетельствует о легитимности и необходимости вносимых поправок», – уверен парламентарий, которого цитируют в пресс-службе областной думы.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков, напомним, проголосовал в пятницу, 26 июня, в Кургане.

Курган, Наталья Ефремова

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