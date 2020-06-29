В Кургане двух рабочих убило током высокого напряжения

В Кургане в понедельник, 29 июня, от удара током погибли два человека. Проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, трагедия произошла днем 29 июня на территории одного из автосервисов на пр.Голикова. «При проведении строительных работ электрическим током высокого напряжения были смертельно травмированы двое мужчин. По предварительным данным, пострадавшие передвигали металлическую вышку и задели электрические провода, в результате чего получили смертельные удары током», – сообщает региональный Следком.

На место трагедии выехала следственно-оперативная группа. «В рамках проведения проверки устанавливаются все обстоятельства случившегося, в том числе соблюдение ответственными лицами правил охраны труда. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в СУ СКР.

Курган, Дарья Котова

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