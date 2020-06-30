В Кургане грузовая «Газель» врезалась в пассажирский автобус, пострадали пассажиры

В Кургане в ДТП попал пассажирский ПАЗик, два пассажира пострадали. Как сообщает управление ГИБДД по Курганской области, авария произошла днем 29 июня на пр. Конституции.

По данным автоинспекции, 43-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ-2818, двигался по пр. Конституции со стороны ул. Белинского. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в пассажирский ПАЗик. ДТП произошло в районе дома №27.

«В результате происшествия автомобили получили механические повреждения. Пассажиры автобуса получили телесные повреждения», – уточнили в ГИБДД. При столкновении пострадали курганцы 1997 и 1962 годов рождения. Им назначено амбулаторное лечение.

Курган, Дарья Котова

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