В Зауралье Covid-пациента пришлось доставлять в больницу по решению суда

В Курганской области мужчину, у которого лабораторно подтвердилась коронавирусная инфекция, пришлось принудительно и под конвоем доставлять в инфекционную больницу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда Зауралья.

С иском в суд обратились представители регионального управления Роспотребнадзора. Ведомство настаивало на принудительном помещении под медицинское наблюдение гражданина, у которого первичный тест на Covid-19 оказался положительным.

Несговорчивый пациент получил постановление Роспотребнадзора о госпитализации, но исполнять его отказался, подвергая себя и окружающих опасности. 26 июня районный суд Курганской области исковые требования ведомства удовлетворил в полном объеме.

«Руководствуясь ч.1 ст. 33 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», суд решил принудительно госпитализировать ответчика в медучреждение сроком на 14 дней», – уточнили в областном суде Курганской области. Решение судьи должно было быть исполнено немедленно, для чего пришлось привлекать сотрудников полиции, которые и доставили пациента к медикам.

Курган, Дарья Котова

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