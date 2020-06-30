«Если кто-то держит счета за рубежом, то это ненадежный человек». Народный художник России Герман Травников проголосовал по поправкам в Конституцию

Курган (Новый День, Дарья Котова) -Народный художник РФ Герман Травников 30 июня посетил избирательный участок в 32-ой курганской гимназии. По его словам, прийти на голосование по поправкам в Конституцию должен каждый житель региона.

Травников вспомнил слова великого русского поэта. «Еще Николай Алексеевич Некрасов сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Если ты гражданин, если ты действительно считаешь своей родиной Россию, ты просто не можешь не прийти голосовать. Дело твое, как именно ты проголосуешь, но голосовать ты должен», – отметил Травников.

По мнению художника, одной из главных поправок является запрет для всех высших государственных должностных чинов – депутатов, сенаторов, министров, губернаторов, судей, руководителей правительства – иметь иностранное гражданство. «Главное, чтобы наши олигархи не были за рубежом, чтобы у нас не было пятой колонны. Если кто-то имеет свои счета за рубежом, то это уже ненадежный человек. Он должен делать что-то хорошее в России, там, где его родина, где его предки, где его язык. Если он любит Россию как мать и отца, он должен жить в нашей стране», – отметил Травников.

Напомним, Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ началось в России 25 июня и продлится до 1 июля включительно, участки будут работать до 20 часов вечера.

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