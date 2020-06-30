В Кургане после «коронавирусного» простоя заработали кинотеатры

В Кургане с сегодняшнего дня, 30 июня, кинотеатры могут возобновить свою работу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на решение регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Кинозалы могут открыться при соблюдении некоторых условий. Это, в первую очередь, социальная дистанция при рассадке зрителей в кинозале. Также дистанция должна соблюдаться при посещении мест общего пользования.

«В кинотеатрах также будет обязательным наличие антисептиков для обработки рук и уборка кинозалов после каждого сеанса. Сотрудники должны соблюдать перчаточно-масочный режим. Подробности, в том числе, расписание кинопоказов, размещены на сайтах кинотеатров», – сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, оперштаб Зауралья рассматривал решение об открытии кинотеатров 26 июня. Речь также шла о возможном возобновлении работы летних кафе с верандами.

Отметим, что в Курганской области ежедневно фиксируются новые случаи коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии – 804 человека. По состоянию на 30 июня в области выявлено 18 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

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