В Зауралье двух сотрудников мэрии госпитализировали с коронавирусом

У двух сотрудников мэрии Шадринска подтвердился коронавирус. Их госпитализировали, сообщает 30 июня оперативный штаб региона.

До госпитализации чиновники находились дома, ожидая результа тестов на Covid-19. «Анализы ими были сданы тогда, когда они почувствовали признаки недомогания и заметили симптомы ОРВИ. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии, чувствуют себя нормально. Всем контактным лицам вручены постановления о самоизоляции. У них также взяли анализы на коронавирус», – уточнили в оперштабе Курганской области.

После подтверждения инфекции в здании мэрии Шадринска была проведена дезинфекция. По-прежнему действует масочный режим и проводится термометрия. Также решается вопрос о том, что часть сотрудников администрации второго по величине города Курганской области перейдут на дистанционный режим работы.

Шадринск, Курган, Дарья Котова

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