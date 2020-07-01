Ослаблены ограничения: курганские кафе и рестораны открыли летние веранды

В Курганской области к работе после «коронавирусного» простоя частично вернулись рестораторы. Работать разрешено точкам общепита, у которых есть летние веранды. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Как сообщал «Новый День», ранее оперативный штаб Зауралья, принимая такое решение, предъявил к летним кафе ряд требований. В кафе должен соблюдаться «входной фильтр» с обязательным проведением термометрии посетителей бесконтактным способом. Расстояние между столиками должно составлять не менее 1,5 метров. Есть ограничения и по рассадке гостей: за одним столиком должно быть не более четырех человек. В число обязательных требований также входит наличие антисептика для обработки рук. Работники должны соблюдать масочный режим и работать в одноразовых перчатках.

Напомним, с 30 июня в Кургане также возобновилась работа кинотеатров. Для кинозалов тоже есть требования: соблюдение социальной дистанции, масочный режим, наличие антисептиков и обработка залов после каждого сеанса.

Курган, Дарья Котова

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