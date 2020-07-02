В Кургане без газа почти на двое суток останутся 19 многоквартирных домов

В Кургане из-за аварийно-восстановительных работ на сетях «Газопровод «Южная ветка» от газоснабжения будут отключены многоквартирные дома. Работы начнутся сегодня, 2 июля, а завершатся к 20:00 часам 3 июля. Об этом сообщает мэрия Кургана со ссылкой на АО «Газпром распределение Курган».

По информации компании, проведение некоторых работ невозможно без приостановления подачи газа потребителям города Кургана. Под отключение попадают 19 многоквартирников, частные жилые дома и котельная на ул. Гоголя, 10. Так, в список отключения включены дома по адресам: ул. Красина 39, 47, 31, 29; ул. К. Маркса 13, 11, 4, 6; ул. Гоголя, 16, 2; ул. Урицкого 12, 13, 4; ул. Карельцева 13, 13а; ул. М. Горького 7, 17; ул. Тобольная 56, 58. Без газа останутся и жилые дома в границах улиц Набережная – Кирова – Томина.

Курган, Дарья Котова

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