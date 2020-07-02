В Зауралье за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, лидируют Курган и Сафакулевский район

В Курганской области 2 июля подтверждено 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 864.

Как сообщает оперативный штаб региона, 19 вновь заболевших – жители Кургана. Еще 11 случаев коронавируса 2 июля выявлено в Сафакулевском районе. Как уточнил глава района Ансар Ахметжанов, всего на территории заболели 94 человека.

Ахметжанов отметил, что ситуация по коронавирусу в Сафакулевском районе по прежнему остается сложной. «Администрацией предпринимаются меры по предупреждению распространения инфекции. Несмотря на предпринятые меры, выявляются новые случаи заражения, в основном контактные. Поэтому просим всех соблюдать меры предосторожности, масочный режим, социальное дистанцирование, режим самоизоляции, в первую очередь – старшее поколение», – обратился к жителям глава.

Напомним, что с 15 июня на территории области действует обязательный масочный режим. Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции.

Курган, Дарья Котова

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