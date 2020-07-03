В Кургане из-за аварии на водопроводе без воды останутся семь улиц и роддом

В Кургане в субботу, 4 июля, без воды на весь день останутся семь улиц. Компания «Водный союз» будет устранять аварию на водопроводе на ул. Аргентовского, 109. Работы начнутся с 10:00 утра и должны завершиться к 21:00.

По данным водоснабжающей компании, под ограничение попадают жилые дома, три теплопункта и социальные объекты. Воды в указанный промежуток времени не будет по адресам: ул. Кравченко № 92, 94; ул. М.Горького № 186,188,190, 188а (теплопункт № 118), 207, 209, 209а (Детский сад №17 «Рябинка»), 209 б (Теплопункт № 52); ул. Аргентовского № 42, 44, 46; ул. Советская № 161(роддом); ул. Б.Петрова № 60; ул. Гоголя № 92, 100, 100а (Теплопункт № 89), 102,108; ул. Урицкого № 124, 126, 128, 130, 134 (Детский сад №115), 151, 153 (Теплопункт №66), 157 (Школа №53).

Курган, Дарья Котова

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