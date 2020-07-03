В Кургане за сутки сбили двух мотоциклистов, оба в больнице

В Кургане 2 июля в ДТП с разницей в несколько часов попали два мотоциклиста. Как сообщает УГИБДД по Курганской области, оба водителя после аварии были госпитализированы.

Первое ДТП произошло днем 2 июля на пр.Голикова в районе дома №27 В. Дорогу мотоциклисту не уступил 60-летний водитель Рено, который разворачивался на пр. Голикова в сторону пр. Машиностроителей. За рулем мотоцикла Хонда был мужчина 1992 года рождения, который ехал в сторону пр. Машиностроителей. «В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, госпитализирован в медицинское учреждение», – уточнили в автоинспекции.

Через несколько часов уже по вине мотоциклиста авария произошла на ул. К. Маркса, 84. Водитель 1979 года рождения, управляя мотоциклом Сузуки, попытался справа опередить автомобиль и столкнулся с БМВ, иномарка поворачивала направо. Мотоциклист также получил травмы, его на скорой увезли в больницу.

Курган, Дарья Котова

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