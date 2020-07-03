Люди оказались зажаты в салоне: в Кургане в серьезное ДТП попали пассажирский автобус и иномарка

В Кургане в пятницу, 3 июля, произошло столкновение пассажирского ПАЗика с иномаркой «Хонда Интегра». Как сообщили в управлении МЧС по Курганской области, в автобусе находились семь пассажиров.

По данным ведомства, авария произошла утром на перекрестке улиц Климова и Кирова. «В автобусе было семь пассажиров, из которых, по данным медицинских служб, четверо пострадали», – уточнили в управлении МЧС региона. В салоне ПАЗика также был ребенок, который не пострадал.

Помощь понадобилась пассажирам иномарки – они оказались зажаты в салоне искореженного автомобиля. «Спасатели провели деблокировку пострадавших с помощью гидравлических аварийно-спасательных инструментов», – уточнили в УМЧС. После спасательной операции пассажирам «Хонды» потребовалась медицинская помощь. За рулем иномарки была девушка. По предварительным данным, она не уступила дорогу автобусу.

Курган, Дарья Котова

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