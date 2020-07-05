В Кургане из окна многоэтажки выпал четырехлетний мальчик, родителей дома не было

В Кургане из квартиры на 4-ом этаже выпал четырехлетний ребенок. Трагедия произошла в многоквартирном доме на пр.Конституции. Ребенок в больнице. Следователи начали проверку.
Как сообщает СУ СКР по Курганской области, четырехлетний мальчик выпал из окна вечером 4 июля. Уже установлено, что в квартире находилось четверо несовершеннолетних детей, а вот взрослых дома не было. «Ребенок смог забраться на подоконник и выпал из окна. В настоящее время он находится в лечебном учреждении», – сообщает региональный Следком. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 03.07.20
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