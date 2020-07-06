В Курганской области ночью пропали трое детей, их одежду нашли на берегу реки

В Курганской области в ночь на 6 июня пропали подростки в возрасте 13, 14 и 15 лет. Как сообщает СУ СКР региона, возбуждено уголовное дело по «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

«В правоохранительные органы поступила предварительная информация о том, что в реке Исеть в Шатровском районе во время купания утонули трое детей, 13, 14 и 15 лет. Одежда детей была обнаружена на берегу реки в 1,5 км от населенного пункта Ключи Шатровского района», – уточнили в СУ СКР по Курганской области.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. К следователям подключились полиция, спасатели МЧС и волонтеры.

«В ходе расследования будут установлены причины, по которым несовершеннолетние находились возле опасного объекта (реки) без сопровождения взрослых, а также иные условия, способствовавшие совершению преступления. По данному факту ведется следствие», – резюмировали в Следкоме Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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