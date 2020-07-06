В Зауралье работу возобновили туроператоры и лечебницы

В Курганской области с 6 июля возобновили работу туркомпании и санатории. Об этом сообщает оперативный штаб региона. К тем, кто желает пройти курс санаторно-курортного лечения, есть ряд требований.

Как уточнили в пресс-службе губернатора Курганской области, после «коронавирусных» каникул могут вернуться к работе компании, которые выполняют услуги туристических агентов, то есть помогают гражданам бронировать туры.

«Если говорить о других объектах туристической сферы, то с 1 июня разрешено работать санаториям с медицинской лицензией – таково было решение правительства РФ. В Курганской области санатории и курорты восстанавливают работу постепенно. Пока не все начали принимать гостей», – уточнили в пресс-службе.

Главные здравницы Зауралья – санатории «Лесники», «Сосновая роща», «Озеро Медвежье», будут работать с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Чтобы не допустить распространения инфекции, курортники помимо санаторно-курортной книжки должны иметь еще два документа.

Это справка или отметка об отсутствии контакта с вероятными больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней. Ее медики должны выдать гражданам не позднее, чем за 3 дня до отъезда.

«Второй документ – отрицательные результаты лабораторных обследований на COVID-19, полученные не позднее, чем за 2 суток до даты отъезда в санаторий (кроме жителей г. Кургана и Курганской области)», – объяснил врио директора департамента экономического развития Владимир Ковалёв.

В облправительстве напомнили, что в регионе услуги в сфере туризма оказывают 84 организации. Из них пять туроператоров по внутреннему и въездному туризму. Также в Зауралье работают пять санаторно-курортных учреждений.

Курган, Дарья Котова

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