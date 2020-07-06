Курганский чиновник выступил с заявлением в связи с гибелью троих детей в Зауралье

Глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Станислав Носков в связи с трагедией в Зауралье выступил с особым заявлением. Он уточнил, что в Исети утонули двое мальчиков 2005 и 2007 годов рождения, а также 14-летняя девочка.

«Дети отправились на водоём, не предупредив взрослых. Тела всех троих ребят обнаружены. В Курганской области открыты оборудованные пляжи, но трагедии зачастую происходят на так называемых «диких» пляжах – там, где нет ни патрулей, ни средств спасения», – уточнил Станислав Носков. Также он обратился с просьбой к родителям: не оставлять несовершеннолетних детей без присмотра и постоянно напоминать юным жителям Зауралья о том, что на воде может быть небезопасно.

«Гибель троих детей – страшная трагедия. И она, к несчастью, не первая. Буквально за день, 4 июля, утонул мальчик в Шадринском районе. Наши дети – это наша с вами ответственность. Ни в коем случае не оставляйте ни малышей, ни подростков без присмотра на воде. Может так случиться, что дети решат пойти поплавать без вас – у школьников каникулы, они предоставлены сами себе, пока мы работе. Невозможно обнести забором каждый водоём, поэтому прошу вас, родители, говорите с детьми. Очень важно заранее предупредить их об опасности», – обратился к жителям области Станислав Носков.

В понедельник, 6 июля, информацию о трагедии обновил и региональный Следком. «В настоящее время следствием назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин их смерти. При первичном осмотре следов насильственной смерти не обнаружено», – заявили в СУ СКР по Курганской области.

Трагедия произошла в полутора километрах от населенного пункта Ключи в Шатровском районе. Как сообщал «Новый День» со ссылкой на Следком, дети в возрасте 13,14 и 15 лет пропали ночью 6 июля. Их одежду ночью нашли на берегу. Родители вещи своих детей опознали. В 03:30 часов началась поисковая операция. К МЧСникам присоединились волонтеры. Позднее в управлении МЧС сообщили, что тела детей были найдены, подростки утонули.

Курган, Дарья Котова

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