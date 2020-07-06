Губернатор Курганской области Вадим Шумков был замечен на курорте (ФОТО)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков был замечен на челябинском курорте в дружеской компании. Фото с ним опубликовал в своём аккаунте основатель клуба-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин, президент Национального парка спорта и туризма «Тургояк». Снимок появился на странице бизнесмена 6 июля 2020 года. На нём сам г-н Сиротин, Вадим Шумков и Александр Калинин, президент организации «Опора России».

Мужчины стоят в шортах, позади них – озеро. Фото автором подписано: «Озеро Тургояк. Перед заплывом». Глава Курганской области демонстрирует атлетичное телосложение.

Отметим, г-н Шумков достаточно редко публикует фото с друзьями и семьёй, кроме того, всем известно, что практически каждый уикэнд губернатор совершает объезд по городу. Посты с объездов он традиционно начинает словами «рабочий выходной». В пресс-службе губернатора Курганской области подтвердили, что в минувшее воскресенье глава региона находился за пределами Курганской области.

Курган, Челябинск, Наталья Ефремова

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