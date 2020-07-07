В Кургане из-за работ на сетях на месяц закрывается оживленный перекресток

В Кургане перекресток ул.К. Маркса и Савельева закрывается на месяц из-за аварийного ремонта коллектора. Маршруты автобусов уже переписали.

Как сообщает водоснабжающая компания «Водный союз», работы начнутся во вторник, 7 июля, и продолжатся до 7 августа. На указанном перекрестке будет закрыто движение для всех видов автотранспорта. В МКУ «Транспортное управление» уточнили, что маршрутная сеть изменится. Так, автобус № 33 будет проезжать по улицам Б.-Петрова, Гоголя, Пролетарской, Куйбышева, Гагарина и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

№ 330 – по улицам К. Мяготина, Савельева, Гоголя, Половинской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; № 349 – по улицам Гоголя, Половинской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; №№ 2, 307, 319, 323, 403 – по улицам Куйбышева, Блюхера, К. Маркса, и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях; № 20 – по улицам Пролетарской, Куйбышева, Блюхера, К. Маркса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; № 329 – по улицам Куйбышева, Пролетарской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Курган, Дарья Котова

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