Курганский губернатор Шумков пошутил про клад, найденный в день Ивана Купала

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 7 июля поздравил жителей с народным праздником славян – Ивана Купала. «Друзья, с Ивана Купала всех! Нашедшим цветок папоротника, а за ним и несметные сокровища, по традиции напоминаю – 25% в бюджет Курганской области)», – написал сегодня в своем Инстраграм глава региона и разместил видео-ролик, посвященный празднику.

На этом его обращение к жителям региона не закончилась. Вадим Шумков еще раз обратился к курганцам с просьбой беречь детей. «Ну, а если серьезно – берегите детей. Не пускайте одних на водоемы. Тем более с местами, официально не установленными для купания. Очень вас прошу», – добавил губернатор.

Напомним, 6 июля в реке Исеть были найдены тела трех утонувших подростков. В полутора километрах от населенного пункта Ключи в Шатровском районе погибли дети в возрасте 13,14 и 15 лет. Два подростка и 14-летняя девочка ушли одни купаться ночью.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.07.20

В Кургане из-за работ на сетях на месяц закрывается оживленный перекресток. / Губернатор Курганской области Вадим Шумков был замечен на курорте (ФОТО). / Курганский чиновник выступил с заявлением в связи с гибелью троих детей в Зауралье. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»