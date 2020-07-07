Детские летние лагеря в Зауралье будут работать только в онлайн-режиме

Из-за пандемии коронавируса в Курганской области отменяются стандартные летние лагеря для детей. Смены будут проходить в онлайн-формате.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на лето в области запланировано несколько бесплатных профильных онлайн смен. В понедельник, 6 июня, началась первая дистанционная инклюзивная смена летнего детского лагеря, которую организовало госучреждение «Содействие детскому отдыху». С ребятами дистанционно общаются два волонтера и двое вожатых.

«24 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды со множественными и тяжелыми нарушениями проводят день в сопровождении волонтеров-ровесников. Если кто-то думает, что ребята сидят за компьютером, то это не так. За первый день смены участники провели подвижный флешмоб, научились лунной походке. И как в любом лагере отряды в первый день смены придумали свои «кричалки» и девизы», – сообщает пресс-служба губернатора.

Все смены – профильные. Так, к примеру, темами летнего отдыха непривычного формата станут финансовая грамотность и предпринимательство, туристические достопримечательности Зауралья. Специально для мальчиков в возрасте от 10 до 17 лет пройдет смена «Мастеровая площадка «Что такое хорошо?», ребята научатся выполнять некоторые типично мужские виды работ.

Курган, Дарья Котова

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