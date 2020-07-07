В Курганской области за сутки выявлено рекордное число Covid-пациентов

В Курганской области 7 июля выявлен 61 новый случай коронавируса. Такого суточного прироста не было с начала пандемии. Общее число заболевших увеличилось до 1269.

Как сообщает оперативный штаб региона, среди вновь заболевших много жителей Кургана – 27 человек. Еще семь инфицированных – жители Шадринска. Остальные из Каргапольского, Кетовского, Куртамышского, Шатровского, Шумихинского, Целинного, Сафакулевского, Петуховского, Мишкинского, Катайского, Варгашинского, Шадринского районов.

«Среди заразившихся – большой процент людей, которые контактировали с заболевшими. Поэтому просим соблюдать рекомендации Роспотребнадзора», – уточнили в оперштабе. Главные из них – соблюдать социальную дистанцию, часто мыть руки и носить маски.

Напомним, в регионе все еще действует обязательный масочный режим. Жителям Зауралья старше 65 лет рекомендовано не покидать своего жилья без острой необходимости.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 07.07.20

Детские летние лагеря в Зауралье будут работать только в онлайн-режиме. / Курганский губернатор Шумков пошутил про клад, найденный в день Ивана Купала. / В Кургане из-за работ на сетях на месяц закрывается оживленный перекресток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»