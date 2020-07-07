В Кургане госинспектор Ростехнадзора неустанно брал взятки

В Кургане в суд передается дело госинспектора Ростехнадзора, который с 2015 по 2019 годы получил 13 взяток. Это только доказанные эпизоды.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, госслужащему предъявлено обвинение по двум статья УК РФ – получение взятки в крупном размере, за общее покровительство и попустительство по службе. В период с 2015 по 2019 годы обвиняемый занимал должность государственного инспектора Курганского отдела Уральского управления Ростехнадзора. Он отвечал за проведение проверок на предприятиях АПК, где, в том числе, оценивал безопасность эксплуатации оборудования на взрывопожароопасных производственных объектах по переработке растительного сырья.

«По результатам проверок обвиняемым выявлялись нарушения, допущенные поднадзорным юридическим лицом, влекущие административную ответственность, в том числе в виде крупного денежного штрафа. За не составление административных протоколов, а также за общее покровительство чиновник получал от руководства предприятий взятки. Так, в ходе следствия выявлено 13 эпизодов получения обвиняемым взяток от заинтересованных лиц в размерах от 10 до 250 тысяч рублей», – сообщает СУ СКР по Курганской области.

Силовики вышли и на взяткодателей. Шесть человек избежали уголовного преследования «в связи с деятельным раскаянием и примечанием к статье 291 УК РФ». Два взяткодателя стали фигурантами уголовных дел.

Курган, Дарья Котова

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