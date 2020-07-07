Курганский губернатор Шумков сравнил поиск иностранных инвесторов с бегом за неведомой зверушкой

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, на каких инвесторов делает ставку региональное правительство. По мнению Шумкова, крупным иностранным инвесторам такие субъекты, как Зауралье, не интересны.

«В Курганской области нет углеводородов, черных и цветных металлов, редкоземов или иных привлекательных для основного количества игроков из списка крупных компаний ресурсов. Сколько из российских регионов имеют шанс привлечь на свою территорию крупных иностранных инвесторов? Пять – семь: сырьевые, приграничные и те, которые имеет природно-климатический, финансовый либо административный ресурс. Считается, что повезло только тем, у кого масштабно работают такие компании, как «Роснефть» или «Газпром». А остальным что делать? Ответ очень простой – на себя надо ставить. Перестать бегать за пресловутым «иностранным инвестором» как за неведомой зверушкой и надеяться на себя самих. На внутреннего инвестора, на собственных предпринимателей, которых нужно вырастить, выстроить отношения, основанные на взаимном доверии и росте, с которыми нужно работать», – заявил Шумков в интервью ТАСС.

Глава региона признает, что «ряды таких людей существенно поредели». Поэтому выход видит в том, чтобы приглашать в регион бизнесменом из российских регионов.

«Звать сюда ребят из иных, активно развивающихся регионов, где сейчас не так просто с «экономической повесткой». В некоторых странах, например, абсолютное большинство нестоличных городов развиваются за счет малого и среднего бизнеса. Он наиболее устойчив, патриотичен и понятен с точки зрения формирования среднего класса и стабильности государства. Считаю, что эту модель нужно активно применять и у нас», – отметил Шумков.

По его оценке, регион может предложить таким инвесторам «адекватность местной власти» и финансовые меры поддержки. В том числе за счет программы укоренного социально-экономического развития Курганской области, которую одобрил российский кабмин.

Шумков напомнил, что с помощью этой программы область готова предоставлять инвесторам три основные формы поддержки. Так, правительство региона создает и формирует индустриальные парки, может выплачивать субсидию на приобретение нового оборудования. Третья форма поддержки – льготные займы.

Курган, Дарья Котова

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