Губернатор Шумков прокомментировал «флер депрессивности» Зауралья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков объяснил, чем, на его взгляд, для области опасно клеймо «депрессивный регион». О флере депрессивности Шумкова спросили во время интервью, которое он дал изданию ТАСС.

«Я могу ответить за себя. У меня нет ощущения депрессивности региона. Во-первых, это моя родина. А она как мать – не может быть она нелюбимой или тем паче депрессивной. Далее, на мой взгляд, депрессивность региона начинается с того, что само руководство считает его депрессивным, посылая видимые и невидимые сигналы вовне, заражая этим и людей, население. И так потихоньку-потихоньку все расползается и разваливается. Огромное количество людей в том же Кургане сегодня отмечают, что у многих возвращается желание жить здесь – они видят, что город развивается, регион развивается, у них есть надежда. И моя задача – пахать на них и на область, чтобы эта надежда превращалась в веру и завершалась любовью»,– так ответил на вопрос Шумков.

По его оценке региону, который за последние годы прослыл депрессивным, понадобится не менее трех лет, чтобы навести порядок с основными инфраструктурными объектами в муниципалитетах Курганской области.

Шумков отметил: все то, что разваливалось и разрушалось десятилетиями, переделать уже невозможно. «Но привести в порядок именно основные объекты постараемся. Исключение составят отдельные инженерные сети Кургана. Тут с учетом того, что «резвились все и сразу», объем требуемых капвложений гигантский. Потому придется повозиться подольше. Пять лет мы отводим, чтобы все основные административные центры довести до статуса места, где хочется жить. А это чистые нормальные дороги, освещение административного центра, отремонтированные и построенные заново детские сады, чистые медицинские учреждения с современным оснащением, а также стабильно развивающаяся гибкая экономика с созданием большого количества новых рабочих мест и благоустройство. Параллельно этим действиям флер депрессивности будет проходить и у тех, у кого он пока остается», – резюмировал Шумков.

Напомним, второй год подряд, с момента избрания Шумкова, в Курганской области проводится рекордный для области объем дорожно-строительных работ. В текущем году только в Кургане будет отремонтировано 60 км дорог. В Зауралье также массово ремонтируются и строятся инфраструктурные объекты, соцобъекты, включая медучреждения.

«Сейчас только по Кургану одномоментно готовятся к ремонту более 30 социальных объектов, такого не было никогда. Наряду с этим за два года вводятся и строятся 17 новых детских садов и три школы. Сейчас мы планируем строительство еще одной новой школы и двух значимых медицинских объектов», – напомнил Шумков, назвав объемы проводимых работ «сумасшедшими».

Курган, Дарья Котова

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