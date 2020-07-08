В Курганской области для бизнеса началось строительство индустриального парка

В Курганской области на территории Варгашинского района началось строительство индустриального парка. Работы первой очереди планируется завершить к концу года.

Под индустриальный парк выделен ранее незастроенный участок площадью 28 гектаров. «Первый этап – освоение земельного участка размером 9,3 га. К участку будут подведены газовые сети, электролинии, вода, а также будут построены дороги», – уточнили в пресс-службе курганского губернатора.

Источники финансирования уже определены. Субсидия бюджета Курганской области составит 51 млн рублей, инвесторы внесут 13 млн рублей.

На резидентов индустриального парка будут распространяться налоговые льготы. В течение первых пяти лет налог на прибыль составляет 5%, вторых – 10%. А также резиденты получают освобождение от уплаты земельного и имущественного налогов в течение 10 лет и сокращение в четыре раза по обязательным платежам во внебюджетные фонды. Также резиденты смогут покрыть часть затрат на новое оборудование для производства: правительство компенсирует первый взнос на лизинг. «Индустриальные парки доказали свою эффективность, как один из основных компонентов региональной инвестиционной экосистемы. Стабильный интерес инвесторов и высокие темпы реализации проектов позволят создать новые рабочие места и привлечь инвестиции в регион» – пояснил заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.

Варгашинская площадка станет одной из семи индустриальных парков региона. Всего на территории Курганской области планируется создание семи индустриальных парков, которые в Зауралье строятся с помощью федерации.

Из федерального бюджета 800 млн рублей направлено на создание трех индустриальных парков («ТОР» («Икар»), Курганский индустриальный парк, Варгашинский индустриальный парк). Остальные парки область строит за счет финансов, которые выделяются региону в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области, которую утвердил премьер-министр Михаил Мишустин в феврале 2020 года. На эти цели запланировано 880 млн рублей.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что областные власти делают ставку не на крупных и иностранных инвесторов, а на предприятия малого и среднего бизнеса.

Варгашинский район, Курган, Дарья Котова

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