В Зауралье из-за аномальной жары для грузовиков закрываются основные трассы

На федеральных трассах, связанных с Курганской областью, 8 июля вводится ограничение для тяжеловесных автомобилей. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В ведомстве уточняют, что до 22:00 часов 8 июля под ограничения попадают участки четырех автодорог. Это трасса М-5 «Урал» (подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11+400 – 130+169); Автодорога А-310 (Челябинск – Троицк на участке км 16+270 – км 146+128). Дорога «Иртыш» (на участке км 12+960 – км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 – 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 – км 91+000 (подъезд к г. Тюмень), В списке также трасса Р-354 на участке 125+000 – 356+000 (Екатеринбург-Шадринск-Курган).

При температуре воздуха +32-36 градусов вводится временное ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов по специальным разрешениям.

«Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части», – уточнили в ведомстве.

Курган, Дарья Котова

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