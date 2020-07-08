Шумков оценил «пандемический» удар по экономике Зауралья

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что удар по экономике региона от пандемии коронавируса оказался «ниже среднего».

«Если сравнивать с данными по России, то для Курганской области глубину удара мы оцениваем ниже среднего. Но этому радоваться смысла нет – у нас «низкая база». Плюс высокий сектор серой экономики, а там процессы официальная статистика не видит», – заявил Вадим Шумков в интервью изданию ТАСС.

Глава региона также напомнил, что на крупных предприятиях Зауралья коронавирусные ограничения не вводились.

«На заводах ограничений не было помимо определенных требований Роспотребнадзора, согласованных с оперативным штабом региона. Пока никто не понимал, что это за зараза и как с ней бороться. Потому действовать «на панике», закрывая системообразующие предприятия, было бы опрометчиво. Поэтому ни «Курганмашзавод», ни «Курганприбор», ни «Курганстальмост», ни «Корвет», ни «Химмаш», ни другие заводы мы не остановили ни на день – это был наш главный посыл. То же самое со стройкой – ее мы тоже не останавливали», – отметил губернатор Шумков.

По его оценке, региональная власть не могла предложить бизнесу серьезные меры поддержки. «Касательно поддержки – мы отработали весь федеральный пакет. Понятно, что мы как дефицитный регион с госдолгом ( в сумме 16,5 млрд рублей, – прим. Ред.) не можем вводить региональные меры поддержки – от «нуля с минусом» давать что-либо весьма проблематично. А если учесть фон падающего бюджета и выпадающих доходов, то это просто популизм. Здесь простой вопрос возникает: чем будем платить зарплату учителям и врачам, если денег уже сегодня не хватает, а количество выпадающих доходов растет, потому что бизнес теряет обороты? Во-вторых, по налоговым льготам суета на уровне области вообще была бессмысленна – федеральное правительство ввело налоговое освобождение до конца года, и на фоне этих мер наши льготы – просто декларация», – прокомментировал Шумков.

Напомним, на региональном уровне область смогла ввести льготы на аренду госимущества. Бизнесу также были предложены займы под 0,01% годовых на три года до 5 млн рублей. «Запустили увеличение финансирования на приобретение нового оборудования. Кроме того, тщательно проанализировали весь государственный и муниципальный заказ и предложили бизнесу, потерявшему в пандемию доход от одной деятельности, поработать в других сферах», – резюмировал Шумков.

Курган, Дарья Котова

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