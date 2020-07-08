В Курганской области у населения «снизилась бдительность» и сразу выросло число Covid-пациентов

В Курганской области второй день подряд растет число коронавирусных больных. По данным за 8 июля в регионе зафиксирован 61 новый случай коронавируса. За вчерашний день – ровно столько же. Общее число заболевших увеличилось до 1180.

По данным оперативного штаба Курганской области, 39 вновь инфицированных – жители Кургана. Также инфицированных прибавилось в Шадринске (+1) и десяти районах Зауралья.

Как прокомментировала глава регионального департамента здравоохранения Лариса Кокорина, на рост заболеваемости повлияли два фактора: снижение ограничительных мероприятий и, отчасти, беспечность самих курганцев.

«Снижение ограничительных мероприятий привело к усилению миграции, притоку граждан из других субъектов: приезжают родственники, в гости, на лето. У населения снижается бдительность: к сожалению, не все и не всегда используют средства индивидуальной защиты. Тем не менее, нам необходимо дальше работать. И мы считаем, что, даже если человек заболел, летний период способствует течению заболевания в более легкой, бессимптомной форме. На сегодня две трети заболевших с такой формой», – прокомментировала Лариса Кокорина.

Курган, Дарья Котова

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