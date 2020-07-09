В Кургане вынесен приговор пилоту «паралёта», который уронил пассажира на землю

Курганский горсуд вынес приговор мужчине, по вине которого в 2017 году произошло ЧП со сверхлегким воздушным судном.

Владелец «паралёта» признан виновным, суд назначил ему наказание в виде одного года ограничения свободы, сообщает 9 июля Уральская транспортная прокуратура.

Напомним, осенью 2017 года 23-летний пилот сверхлегкого воздушного судна и его пассажир отправились на воздушную прогулку. Когда они пролетали над автодорогой Курган-Шадринск-Екатеринбург, «паралёт» рухнул. Мужчины упали в болотистую местность, пострадал пассажир.

По информации Уральской транспортной прокуратуры, пилот вылетел, не выполнив требования к подготовке и выполнению полета. «В воздухе он не справился с управлением и допустил падение», – сообщает надзорное ведомство. Уголовное дело было возбуждено по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Курган, Дарья Котова

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