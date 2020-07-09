В Кургане начали массово ремонтировать обшарпанные фасады жилых домов

В Кургане в 2020 году отремонтируют фасады многоквартирных домов. Работы проводятся по поручению губернатора Вадима Шумкова. Ремонтную кампанию оплатит региональный бюджет.

В администрации Кургана уточнили, что в текущем году будет проведен ремонт фасадов 33 многоквартирных домов. «В числе основных критериев отбора многоквартирных домов – выполненный капитальный ремонт кровли, наличие кирпичного оштукатуренного фасада и расположение дома вдоль магистральных улиц города», – уточнил директор ДЖКХ мэрии Кургана Александр Гонцов.

Городские чиновники подчеркивают, что ремонтная программа направлена на улучшение внешнего облика областного центра. Г-н Гонцов также добавил, что для создания единого стиля вся цветовая гамма фасадов согласована с департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений.

На некоторых домах работы уже начались, по многих адресам еще только проводятся торги по выбору подрядчика.

Курган, Дарья Котова

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