В Кургане молодая женщина со зла посплетничала в соцсетях и теперь к ней пришли следователи

В отношении 24-летней жительницы Кургана возбуждено уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Как сообщает 9 июля СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в ноябре 2019 года. Молодая женщина воспользовалась социальными сетями, чтобы распространить запретную информацию.

«Подозреваемая незаконно, из чувства неприязни, распространила в одной из социальных сетей сведения о частной жизни другой женщины, составляющие ее личную тайну. При этом информация была доступной для неограниченного круга пользователей сети Интернет», – уточнили в Следкоме Зауралья.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). «В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств», – резюмировали в СУ СКР региона.

Курган, Дарья Котова

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