В Курганской области третий день подряд выявляют по 60 случаев коронавируса

По состоянию на 9 июля в Курганской области вновь выявлено 60 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии увеличилось до 1240.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане прирост составил 28 случаев. В Шадринске за сутки инфицировались 16 человек. Остальные заболевшие – жители Варгашинского, Далматовского, Звериноголовского, Каргапольского, Кетовского, Катайского, Целинного, Шадринского, Юргамышского районов.

Сейчас под медицинским наблюдением остаются 1092 человека. В числе контактных – 1067 граждан.

Курган, Дарья Котова

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