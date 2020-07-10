В Курганской области вновь за сутки выявлено более 60 случаев коронавируса

По состоянию на 10 июля в Курганской области выявлено 63 новых случая коронавируса. С начала недели фиксируется рост заболеваемости. Общее число инфицированных за весь период пандемии увеличилось до 1303.

Как сообщает оперативный штаб региона, в Кургане заболели 48 человек. Остальные случаи выявлены в Каргапольском, Кетовском, Катайском, Притобольном районах.

За время пандемии лаборатории медучреждений провели 74 тыс 575 лабораторных исследований на Covid-19.

В оперативном штабе Зауралья напоминают, что с 15 июня на территории региона действует обязательный масочный режим.

«Маски необходимо носить в любых общественных местах, где оказывают какие-либо услуги. В общественном транспорте необходимо также надевать перчатки. Для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, рекомендован режим самоизоляции. При появлении признаков респираторной инфекции вызывайте врача на дом», – обращаются к жителям области санитарные врачи.

Курган, Дарья Котова

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