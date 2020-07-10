Житель Кургана три дня истязал в своей квартире случайную знакомую, которую он похитил

В Кургане в суд передано дело 46-летнего мужчины, который три дня удерживал в своей квартире 50-летнюю женщину.

Как напоминает 10 июля СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в декабре 2019 года. Курганец познакомился с 50-летней женщиной и насильно завел ее в свою квартиру. «На протяжении трех дней мужчина жестоко издевался над потерпевшей, избивал, душил и причинял женщине ножевые ранения. В момент, когда состояние женщины стало резко ухудшаться в связи с возникшим кровотечением, злоумышленник вывел ее из своей квартиры во двор дома, где потерпевшая смогла обратиться за помощью к местным жителям и затем была госпитализирована», – уточнили в региональном Следкоме.

Уголовное дело было заведено по ст. 111 УК РФ (похищение человека, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Подозреваемого тогда задержали. До суда он находился в СИЗО.

Курган, Дарья Котова

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