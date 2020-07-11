В Кургане девушка выпала с 17 этажа, до больницы ее довезли еще живой

В Кургане вечером 10 июля в Заозерном под окнами 17-этажного дома была обнаружена 19-летняя девушка. Она упала с высоты на припаркованный у дома автомобиль. 11 июля утром пострадавшая скончалась в больнице, сообщает СУ СКР по Курганской области.

«По предварительным данным, девушка выпала с балкона общего пользования, расположенного на 17 этаже указанного дома. Следователем проведен осмотр места происшествия, в рамках доследственной проверки осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин данного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – добавили в региональном Следкоме.

Курган, Дарья Котова

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