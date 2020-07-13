Жителей Зауралья предупредили об аномальной жаре в ближайшие дни

В Курганской области с 13 по 17 июля ожидается аномальная жара. Температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов, воздух прогреется до +36. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В оперативном ведомстве жителей области просят соблюдать основные правила безопасности – избегать воздействия прямых солнечных лучей, не купаться в неустановленных местах, соблюдать требования пожарной безопасности. Главное, людей просят не оставлять без присмотра детей.

Специалисты мэрии Кургана также выступили с официальным обращением. Жителям напоминают, что такие погодные условия создают предпосылки к ухудшению лесопожарной обстановки.

Курган, Дарья Котова

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