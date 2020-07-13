Центр Кургана во время аномальной жары останется без холодной воды

В Кургане из-за аварии на сетях водопровода 13 июля без воды останутся десятки жилых домов. Как сообщает ресурсоснабжающая компания «Водный союз», аварийные работы проводятся на ул. Ленина, 20. Водоснабжение отключено с 10 часов.

В зону отключения попадают около 40 жилых зданий. Без воды остаются жители домов ул. К.Маркса – №№66, 68, 74, 76, 93, 95, 97б, 99, 107, 107а, 111; Также без водоснабжения останутся некоторые дома на улицах Ленина, Пролетарская, М.Горького, Пичугина, Советская, Урицкого и Гоголя.

Помимо этого в понедельник, 13 июля, «Водный союз» проводит ремонтные работы на ул. Ленина, 40а. На данной улице воду перекроют в домах № 36а, 38, 40, 40а (станция переливания крови).

Напомним, в Курганской области с 13 по 17 июля ожидается аномальная жара. Температура воздуха будет выше нормы на семь и более градусов, воздух прогреется до +36. Об аномалии курганцев предупредили в региональном управлении МЧС.

Курган, Дарья Котова

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