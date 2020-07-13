В курганском офисном здании взорвался газ: оконные стекла вдребезги, есть пострадавший

В Кургане 13 июля в 10 часов утра прогремел хлопок бытового газа. ЧП произошло в многофункциональном здании на ул. Декабристов, 3.
Как сообщает управление МЧС, взрыв произошел во время ремонта холодильника. «На первом этаже многофункционального здания при ремонте холодильного оборудования с использованием горелки цангового (туристического) баллона – объемом 1,5 литра, произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения», – сообщает оперативное ведомство.
Пострадал мужчина, который работал с газовой горелкой. Он доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами 2 и 3 степени тяжести. Площадь ожогов – 10% тела.
«В результате происшествия вылетели оконные стекла в помещении на первом этаже, конструкции здания не повреждены. Эвакуация не потребовалась», – отметили в управлении МЧС Зауралья.
Курган, Дарья Котова
Курган. Другие новости 13.07.20
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