В курганском офисном здании взорвался газ: оконные стекла вдребезги, есть пострадавший

В Кургане 13 июля в 10 часов утра прогремел хлопок бытового газа. ЧП произошло в многофункциональном здании на ул. Декабристов, 3.

Как сообщает управление МЧС, взрыв произошел во время ремонта холодильника. «На первом этаже многофункционального здания при ремонте холодильного оборудования с использованием горелки цангового (туристического) баллона – объемом 1,5 литра, произошла детонация газовоздушной смеси без последующего горения», – сообщает оперативное ведомство.

Пострадал мужчина, который работал с газовой горелкой. Он доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами 2 и 3 степени тяжести. Площадь ожогов – 10% тела.

«В результате происшествия вылетели оконные стекла в помещении на первом этаже, конструкции здания не повреждены. Эвакуация не потребовалась», – отметили в управлении МЧС Зауралья.

Курган, Дарья Котова

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