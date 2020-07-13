В Курганской области заболеваемость COVID-19 чуть снизилась

По состоянию на 13 июля в Курганской области зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса. Это меньше, чем выявлялось в минувшие дни: 11 июля – 65 вновь инфицированных, 12 июля – 64.

Как сообщает оперативный штаб региона, больше всего заболевших выявлено в Кургане – 36 человек. Еще семь случаев коронавируса зафиксировано в Шадринске. Остальные – жители из Каргапольского, Кетовского, Варгашинского, Куртамышского, Петуховского Притобольного, Шатровского, Шумихинского районов.

Всего с начала регистрации в регионе выявлено 1490 заболевших. В данный момент под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1360 человек.

Курган, Дарья Котова

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