В Курганской области откроется завод по производству косметики класса «Vichy» и «Librederm»

В Курганской области компания «Элзафарм» планирует открыть производство косметики премиум-класса, не уступающей по своим характеристикам известным брендам «Vichy» и «Librederm».

Свою площадку производитель косметики размещает на территории технопарка «Варгаши». Компания уже получила земельный участок и планирует вложить в проект 300 миллионов рублей. ООО «Элзафарм» входит в Группу компаний «Велфарм», годовой оборот которой составляет 3,6 млрд рублей.

«Данный инвестиционный проект по производству качественной селективной и лечебной косметики позволит создать конкуренцию для зарубежной продукции. Сделает доступной качественную косметику для жителей Курганской области. Строительство завода на территории моногорода Варгаши позволит создать дополнительные рабочие места и увеличить налоговые отчисления в бюджет региона», – отметил временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.

Он напомнил, что на резидента технопарка на ближайшие 10 лет распространяются льготы. Местные налоги 0%, низкие страховые взносы, возможность использовать займы Фонда развития моногородов. Производителю обещаны и другие преимущества, необходимые для развития бизнеса.

Курган, Дарья Котова

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