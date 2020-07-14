В Шадринске 34 человека отравились шаурмой

В Шадринске люди массово отравились шаурмой. Ночью в инфекционную больницу было госпитализировано 12 человек, – рассказал «Новому Дню» глава города Виктор Ермишкин. По данным медиков, в тяжелом состоянии никого нет.

Всего пострадало 34 шадринца, все они купили шаурму в павильоне на перекрестке улиц Свердлова и Карла Либкнехта. Известно, что предприниматель, которому принадлежит киоск, вел бизнес легально.

«О произошедшем уведомлена прокуратура, свою проверку начало Управление Роспотребнадзора. Ситуацию держим на контроле», – сообщили в администрации Шадринска.

Шадринск, Дарья Котова

Шадринск. Другие новости 13.07.20

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