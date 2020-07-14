В Курганской области число заболевших Covid-19 перевалило за полторы тысячи

В Курганской области за сутки выявлено 56 новых случаев коронавируса. Как сообщает во вторник, 14 июля, оперативный штаб региона, общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 1546.

Из 56 вновь заболевших – 28 жители Кургана. Семь случаев выявлено в Шадринске. Инфекция также подтвердилась у жителей Кетовского, Куртамышского, Петуховского Шатровского, Щучанского, Альменевского, Юргамышского Далматовского и Мишкинского районов.

За сутки выздоровели и покинули больницу 33 человека. Но под медицинским наблюдением остаются 1407 человек.

Напомним, что в Курганской области с 15 июня действует обязательный масочный режим. Пожилых людей по-прежнему просят по возможности не покидать свои квартиры и соблюдать все меры предосторожности.

Курган, Дарья Котова

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