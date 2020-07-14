Курганский губернатор объяснил, почему ослабил в регионе коронавирусные ограничения

Губернатор Вадим Шумков рассказал, почему в Курганской области ослаблены ограничения на фоне роста заболеваемости Covid-19. Глава региона назвал этот вопрос сложным, но отметил, что «нельзя бесконечно держать закрытыми торговые центры, парки, транспорт». «Всё это люди, рабочие места, экономика», – написал Шумков 14 июля на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В своем посте Шумков напомнил, почему регион изначально, еще в марте, взял курс на жесткие ограничения. «В регионе 42% пенсионеры и инвалиды. Не готова была, честно сказать, медицинская система (она и сейчас не на все 100% готова). Для понимания: в Курганской области аппаратов ИВЛ было в 5 с лишним раз меньше, чем в соседней Тюменской области. Отсутствовала подача кислорода в необходимом объёме. Не было средств защиты и препаратов в достаточном количестве. Не готовы были наши медики ввиду отсутствия практического опыта», – объяснил Шумков.

Для сдерживания роста заболеваемости в Зауралье, напомним, были введены жесткие ограничения на въезд в регион. Шумков отметил, что пока границы региона были закрыты, медики готовились к пандемии.

С 11 июля область ослабила требования для въезжающих. Гражданам, прибывающим в Зауралье, больше не нужно предъявлять справку об отсутствии коронавируса.

Шумков объяснил это тем, что начался период отпусков. «И я понимаю людей, которые ездят работать вахтовым методом, людей, которые хотят приехать на лето к родственникам. Более 200 тысяч бывших и настоящих жителей области перемещаются регулярно туда и обратно. Их сдерживать бесконечно нельзя, потому мы открыли въезд. Нельзя также бесконечно держать закрытыми торговые центры, парки, транспорт. Всё это люди, рабочие места, экономика», – написал «ВКонтакте» Шумков.

Он также отметил, что люди просто устали. «Многие просто устали физически и психологически. Ведь задача власти не просто «держать и не пущать», а для каждого периода времени подбирать свои меры поддержки и ограничения, наиболее эффективно отвечающие этому периоду. И то что могло помочь вчера, уже не актуально сегодня. С точки зрения вырабатывания коллективного иммунитета летний период наиболее комфортен», – резюмировал губернатор Курганской области.

Напомним, в Зауралье с начала пандемии выявлено 1546 случаев коронавируса. Это гораздо меньше, чем в других регионах УрФО. При этом с начала июля в регионе растет число заболевших. Несколько дней подряд медики выявляют по 50-60 новых случаев Covid-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 14.07.20

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