В Кургане на особых «коронавирусных» условиях заработают летние лагеря для детей

В Кургане в двух муниципальных загородных лагерях – МАУ «Оздоровительный комплекс» и «Звездном», могут возобновиться детские смены.

«В настоящее время в муниципальных лагерях завершается подготовка к открытию. Старт первой смены запланирован с 17 июля. В «Оздоровительном комплексе» отдохнут 204 ребенка, а в «Звездном» – 60 детей (наполняемость составит не более 50%). Длительность смен в этом году – 14 календарных дней», – пояснили городском департаменте соцполитики.

В ведомстве также подчеркнули, что детские лагеря будут работать в «закрытом» режиме. На протяжении всей смены будет запрещен въезд и кратковременный выезд из учреждения детей и сотрудников.

Всего нынешним летом мэрия Кургана планирует организовать по три смены в каждом лагере. За это время в них отдохнут 790 детей.

Решение о возобновлении работы лагерей было принято оперативным штабом региона по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Санитарные врачи и чиновники заявили, что с 14 июля разрешено открытие загородных организаций отдыха детей и лагерей дневного пребывания, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение. Смены для ребят пройдут в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.

Всего в Зауралье планируется в этом году открыть 106 лагерей дневного пребывания и 18 загородных, включая санатории. Первыми начнут свою работу лагеря «Романтика», «Янтарный» (Кетовский район), «Салют» (Шадринский район), «Красные орлы» (Катайский район), оздоровительный комплекс города Кургана, «Космос» (Макушинский район), на базе Старопросветской школы Кетовского района для ребят откроется лагерь «Патриот Зауралья». К такому летнему отдыху готовятся 17 тысяч несовершеннолетних жителей региона.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 15.07.20

Губернатор Шумков распорядился выдавать курганцам в пандемию большие продуктовые наборы. / В команде правительства Зауралья произошли важные кадровые назначения. / Губернатор Шумков написал колонку про «курганскую проблему» – дороги и их ремонт. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»