В Зауралье мужчина ночью выследил свою знакомую, чтобы изнасиловать ее

В Курганской области задержан 30-летний мужчина, которого подозревают в изнасиловании девушки.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, преступление было совершено в Щучанском районе в ночь на 13 июля. «Обвиняемый и потерпевшая находились в одной компании. Когда девушка собралась идти домой, злоумышленник пошел за ней. В безлюдном месте мужчина напал на потерпевшую, и угрожая ножом, совершил изнасилование», – уточняет региональный Следком.

Предполагаемый насильник уже задержан, по ходатайству следователя заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством). В данный момент проводится комплекс необходимых следствию экспертиз.

Щучанский район, Курган, Дарья Котова

Щучанский район, Курган. Другие новости 15.07.20

В Курганской области вновь выявлено более 50 новых случаев Covid-19. / В Кургане на особых «коронавирусных» условиях заработают летние лагеря для детей. / Губернатор Шумков распорядился выдавать курганцам в пандемию большие продуктовые наборы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»