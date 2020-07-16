В Курганской области ежедневно фиксируется порядка 50 новых случаев Covid-19

В Кургане по состоянию на 16 июля выявлено 52 новых случая коронавирусной инфекции. Примерно такие цифры фиксируются с начала недели.

По числу заболевших по-прежнему лидирует Курган, где суточный прирост составил 37 новых случаев. Оперативный штаб региона уточняет, что инфекция также подтвердилась у жителей Кетовского, Альменевского, Варгашинского, Сафакулевского, Каргапольского, Целинного и Куртамышского районов.

С начала пандемии общее число заболевших – 1653 человека. Отметим, что в последние дни наблюдается рост заболеваемости. Так, в понедельник, 13 июля, было 58 заболевших, на следующий день – 56. Небольшой спад пришелся на среду, 15 июля, когда в регионе было выявлено 46 новых случаев коронавируса.

«Под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находятся 1433 человека, в том числе 1417 контактных с заболевшими COVID-19. Сняты с медицинского наблюдения 19 тысяч 829 человек. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 83 тысячи 487 исследований», – уточнили в оперативном штабе Зауралья по борьбе с Covid-19.

Курган, Дарья Котова

Курган. Другие новости 16.07.20

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