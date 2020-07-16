В Зауралье мужчина забил 70-летнего дедушку кочергой, чтобы украсть две тысячи рублей

В Курганской области к 15-ти годам лишения свободы приговорен 45-летний житель Катайска. Он до смерти кочергой забил 70-летнего пенсионера.

Как сообщает СУ СКР по Курганской области, убийство было совершено в феврале 2020 года. Подсудимый пришел в дом к пожилому человеку и несколько раз стукнул хозяина дома по голове металлической кочергой. После этого убийца еще воспользовался ножом – нанес ножевые ранения в область груди. Потерпевший скончался на месте преступления.

«Мужчина обыскал дом убитого и похитил обнаруженные 2,5 тысячи рублей, с целью сокрытия следов совершенного преступления попытался совершить поджог дома. С места преступления злоумышленник скрылся, однако был задержан спустя некоторое время на территории города», – уточняют в региональном Следкоме.

Уголовное дело было возбуждено по трем статья УК РФ – убийство, кража, покушение на умышленное повреждение имущества.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – резюмировали в СУ СКР.

Катайск, Курган, Дарья Котова

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