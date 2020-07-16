Главный санврач Кургана объяснил резкий рост заболеваемости Covid-19 в регионе

Главный санитарный врач Курганской области Григорий Хохлов объяснил причину резкого роста заболеваемости коронавирусом в регионе. С начала пандемии в Зауралье зарегистрировано 1653 случаев Covid-19. Начиная с текущей недели, ежедневно идет прирост по 50 человек. По общему числу заболевших Курганская область выглядит лучше остальных субъектов УрФО. Но исходя из статистики, сейчас темп прироста в регионе в 4 раза выше, чем по всей России.

«С 15 июня Курганская область была открыта для всех приезжих. Сейчас в регионе свободное перемещение. Мы активно проводили тестирование вахтовиков. И если раньше было до 50% завозных случаев коронавируса, то в настоящий момент их 20%. Плюс у нас были три вспышки на промышленных предприятиях, которые находятся на границах с Челябинской областью. Сейчас идет заболеваемость среди правоохранительных органов – МВД, СК, прокуратура. На сегодняшний день есть небольшая тенденция к снижению», – сообщил глава Курганского Роспотребнадзора на совещании в уральском полпредстве.

Григорий Хохлов подчеркнул, что сейчас эпидемиологи больше уделяют внимание внебольничным пневмониям и инфекциям, передающимся воздушно-капельным путем.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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