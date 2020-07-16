Правительство Курганской области объявило о создании сразу нескольких индустриальных парков

В Курганской области создают семь индустриальных парков под промпроизовдство. Ранее их открытие неоднократно анонсировал курганский губернатор Вадим Шумков. На некоторых крупных площадках уже работают резиденты, на других – еще ведутся работы по реконструкции территорий.

Так, на базе разрушенного завода «Икар» уже началась реконструкция инженерной инфраструктуры и производственных корпусов. На второй очереди, в 2021 году, будут полностью реконструированы здания водонасосной станции, производственного цеха, нейтрализации и обезвреживания сточных вод, склада, испытательной лаборатории, бытовые помещения, чугунолитейный корпус и инженерные коммуникации.

Для размещения будущих резидентов готовят помещения площадью в 25 тысяч квадратных метров. Всего же проект предполагает реконструкцию более 58 тысяч квадратов производственных площадей, на которых разместят свои подразделения такие предприятия, как ООО «Курганский арматурный завод», ООО «Курганский завод ЖБИ №8», ООО «Русинжиниринг», ООО «ВТГ», ООО «Торговый дом «Дормаш». Они готовы организовать на территории индустриального парка более 400 новых рабочих мест.

По оценке врио директора департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимира Ковалева, инвестиционные затраты на первом этапе составят порядка 485 млн рублей.

В пресс-службе курганского губернатора добавили, что еще один индустриальный парк – частный, создается на базе предприятия «Темпер». Здесь в перспективе строительство 8 тысяч квадратных метров производственных площадей. Инвестор оценивает этот проект в 200 миллионов рублей. Частный индустриальный парк во многом ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса, которым нужны небольшие по объему и недорогие по цене производственные площади.

Еще одной из крупных индустриальных площадок станет территория бывшего завода КЗКТ, где уже завершили первый и приступили ко второму этапу реконструкции. Там уже нет пустующих площадей и парк готовится принять новых резидентов.

«Интеллектуальные приборы учета, радиоэлектронная аппаратура, изолированные трубы и радиаторы отопления – это неполный перечень того, что выпускают 17 резидентов этого парка. На первом этапе в 2019 году реконструированы производственные корпуса на площади более 15,5 тысяч квадратных метров», – уточнили в пресс-службе облправительства.

Благодаря реализации второго этапа реконструкции производственных корпусов, который проходит в 2020 году, к уже созданным производственным площадям добавится более 16 тысяч квадратных метров. В профильном департаменте отметили, что желающие бизнес-структуры, желающие стать резидентами, есть.

В 2020 году бюджетное финансирование строительных работ составит более 255 миллионов рублей (из них 250 миллионов – средства федерального бюджета). Всем резидентам предложены налоговые льготы, действующие на территории индустриальных парков, услуги центра «Мой бизнес», поручительства и микрозаймы.

«Появление новых индустриальных парков – это показатель перехода экономики Курганской области на качественно новый уровень, когда создаются новые производства и рабочие места. Возможность для бизнеса выбрать для себя ту площадку, которая ему больше подходит, способствует инфраструктурному развитию территорий и росту их экономического потенциала», – отметил глава департамента промышленности и транспорта Курганской области Владимир Ковалев.

Курган, Дарья Котова

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